L’élection du maire, des adjoints et des CA reportée

Les conseillers communaux de Bopa ont été installés ce mercredi 03 juin 2020. Mais l’élection du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissements a été reportée à une date ultérieure.

Le préfet du département du Mono, Comlan Sèna Sèdzo Zinsou après avoir installés le conseil communal a reporté l’élection de nouveau maire de Bopa, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement.

« Ce matin, nous avons convoqué les conseillers communaux de Bopa tout juste pour satisfaire cette exigence, et c’est ce que nous venons de faire », a déclaré le préfet du Mono.

Les conseillers communaux ont la charge de poursuivre le développement de la commune, a souligné l’autorité préfectorale.

Comlan Sèna Sèdzo Zinsou a précisé qu’ils doivent sérieusement œuvrer pour sortir les populations de la pauvreté. Le préfet invite les uns et les autres à taire les querelles intestines et à penser au développement de la commune de Bopa.

Selon Wilfried Dégboé, un des plus jeune conseillers de la commune, le candidat au poste de maire n’a pas eu la majorité et le préfet a suspendu la séance.

Agé de 23 ans, le jeune conseiller élu sur la liste FCBE a exprimé ses remerciements aux populations qui lui ont fait confiance.

3 juin 2020 par