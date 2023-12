L’église catholique d’Afrique veut adopter une position commune (Mgr HOUNGBEDJI)

Mgr Roger HOUNGBEDJI, archevêque de Cotonou, était sur la rubrique “Le grand invité Afrique” de RFI ce lundi 25 décembre 2023. La déclaration doctrinale du 18 décembre 2023, du Vatican à travers laquelle le Pape autorise la bénédiction des couples de même sexe, était au cœur des échanges.

Le Pape François, dans une déclaration doctrinale en date du 18 décembre 2023, a autorisé la bénédiction hors liturgie, des couples de même sexe. Une déclaration qui a suscité de vives réactions au sein de l’église catholique en Afrique, notamment dans le rang du clergé, prêtres, évêques, archevêques, et divers autres observateurs.

Sur le sujet ce lundi 25 décembre, l’archevêque de Cotonou s’est voulu très prudent. Selon Mgr Roger HOUNGBEDJI, avant la sortie de cette déclaration, la Conférence épiscopale du Bénin avait déjà publié une déclaration sur la question de l’homosexualité. A travers cette déclaration, le clergé catholique avait attiré l’attention sur les inquiétudes de cette orientation et la responsabilité que cela exige de l’Église, a rappelé le président de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Sur le sujet, la position de l’Église du Bénin ne change pas, a-t-il ajouté se gardant de porter un jugement sur la dernière déclaration du Saint-Siège.

La veille de son intervention sur RFI (dimanche 24 décembre 2024), l’archevêque rappelle avoir reçu un message du Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) qui exige que la question soit davantage approfondie et examinée au niveau de chaque continent, avant de sortir une voix qui dit-il, serait « une voix commune de toute l’Église d’Afrique ». « Donc, c’est une question qui est assez délicate, qui exige que nous puissions l’examiner de près, pour voir quelle position nous pouvons prendre », a ajouté Mgr Roger HOUNGBEDJI. L’objectif visé à l’en croire, est d’éviter d’avoir « des voix discordantes, allant dans tous les sens ».

Quelques jours avant lui, l’archevêque de Parakou, Mgr Pascal N’KOUE dans un entretien à la presse, a clairement exprimé son point de vue. Bénir les couples homosexuels hors de la liturgie selon lui, serait une manière de les amener à retrouver le vrai chemin qui mène vers Dieu. « J’ai fait profession d’obéissance au Pape. Ce que le Pape dit, je suis entièrement d’accord. Indépendamment de cela, quand je regarde l’évangile, c’est ce que Jésus faisait, et il était rejeté. Ce que le Pape dit, beaucoup ne vont pas le comprendre, or le Pape revient sur ce que Jésus a fait. Il dit n’excluez pas les autres parce qu’ils ont un défaut », avait confié l’archevêque de Parakou.

F. A. A.

