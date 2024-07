L’édition 2024 du mois de la Mode pour révéler les talents émergents

La Conseillère technique aux arts du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Carole Borna, a procédé, mardi 16 juillet 2024 à Cotonou, au lancement officiel des activités du mois de la mode à l’occasion d’une conférence de presse. C’est en présence du directeur artistique du mois de la mode, Jerry Sinclair et du directeur général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture, William Codjo.

Depuis 2018, le gouvernement béninois a décidé d’insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur de la mode, en organisant chaque année l’initiative ‘’’le mois de la Mode’’. L’événement est porté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) avec l’appui de la Société de la logistique des évènements du Bénin. Selon la Conseillère technique aux arts du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Carole Borna, en organisant le mois de la mode, l’objectif du gouvernement est de créer de la croissance et générer de l’emploi pour ce secteur en pleine expansion. Il s’agit aussi de mieux valoriser les talents et accroitre les potentialités, organiser davantage le secteur et aboutir à sa meilleure structuration. Le gouvernement souhaite également professionnaliser les métiers de la mode et donner des outils pour renforcer les compétences et stimuler les échanges commerciaux avec les acheteurs et le grand public.

Le thème de l’édition 2024 est intitulé « Sortir des sentiers battus ». Le créateur et promoteur de la marque ‘’Lolo Andoche’’, Charlemagne Andoche Amoussou est le parrain de cette édition. « Nous avons choisi Lolo Andoche en raison de tout ce qu’il représente dans le secteur de la mode au Bénin (…) et surtout pour l’esprit fédérateur qui l’anime », a confié Carole Borna, coordonnatrice du Comité d’organisation de l’édition 2024 du mois de la mode.

Une kyrielle d’activités

Cette année, des activités sont organisées par le ministère du Tourisme de la Culture et des Arts aussi bien que par les acteurs du secteur. « On peut citer par exemple l’Association des Créateurs de Mode du Benin (ACMB) et Ok Fashion qui ont des événements qui se déroulent à Cotonou et dans le Zou », a indiqué le directeur artistique du mois de la mode. À en croire Jerry Sinclair Aguenoukoun, le comité d’organisation a décidé cette année de mettre en lumière de nouveaux talents qui font partie de la chaîne de valeur. « On parle beaucoup des stylistes, des modélistes et autres, mais on ne donne pas souvent de la visibilité aux photographes, aux acheteurs, aux maquilleurs, aux coiffeurs etc », a-t-il indiqué.

Il est prévu deux panels et une masterclass le vendredi 26 juillet au Palais des Congrès de Cotonou. Le premier panel « Optimiser la croissance des marques de mode en Afrique », informe Jerry Sinclair, va permettre d’aborder les défis cruciaux du secteur tels que le financement, la formation et les infrastructures, tout en explorant les opportunités offertes par la digitalisation. Le second panel sur « Les défis du e-commerce dans l’industrie africaine de la mode » vise à explorer les opportunités et obstacles spécifiques au commerce en ligne pour les marques de mode africaines. Les panels seront animés par des professionnels de haut niveau.

La masterclass portant sur le thème « Les coulisses de la mode - Focus sur les métiers de l’industrie : Communication, Technologie et Retail », sera animé par Sadiath Aminou, experte en mode et textile, directrice et fondatrice de Sadiath Alimath Agency. Un défilé ‘’La Nuit de la Mode’’ est programmé pour le samedi 27 juillet à la Corniche d’Akpakpa avec 14 créateurs et 40 mannequins.

Des défis à relever

Dans son intervention, William Codjo s’est axé sur les défis qui se présentent aux professionnels de la mode et à l’ADAC notamment la structuration de la chaîne des valeurs au Bénin. « Lorsque vous créez, il y a un maillon qui prend le relais pour reproduire, démultiplier le fruit de votre création. Le gouvernement a lancé à tous un défi en mettant en place la GDIZ où sont installées des industries textiles », a notifié le directeur de l’ADAC. Pour l’instant, poursuit-il, je n’ai pas connaissance de créateurs béninois qui passent des commandes à la GDIZ. « La commande minimale à passer au niveau des usines de la GDIZ est de 3500 pièces. C’est donc un défi pour nous tous. Il faut que dans les années à venir, 5 ans voire 10 ans, qu’émergent de l’environnement béninois, des marques emblématiques capables de relever ce défi », a affirmé Willima Codjo.

Le directeur de l’ADAC a souligné la nécessité d’investir dans les marques. « On peut ne pas viser un marché de masse tout de suite, mais aller vers des marchés de niche dans plusieurs pays pour pouvoir élargir la taille de son marché et être en mesure de travailler de manière structurée », a-t-il relevé. Pour lui, il faut que le secteur de la mode devienne un secteur pourvoyeur de ressources et d’emplois au Bénin.

Procédant au lancement officiel des activités du mois de la mode, la Conseillère technique aux arts du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a invité le public, les passionnés de mode et les amateurs de design à se mobiliser activement. « Il est essentiel de soutenir nos talents locaux en consommant leurs productions et en valorisant leurs créations. En le faisant, nous contribuons à renforcer l’économie locale et à promouvoir la reconnaissance internationale des artisans et des créateurs béninois », a déclaré Carole Borna.

Akpédjé Ayosso

Programme détaillé des activités

– Expo Vente à Erevan Calavi par ACMB du 11 au 21 juillet

– Défilé de mode à l’hôtel des Princes à Bohicon par Ok Fashion le 20 juillet

– Panel de discussions à l’Espace Ok Fashion de Djidja par Ok Fashion le 21 juillet

– Formation à l’endroit des artisans à Bénin Royal par ACMB le 26 juillet

– La boutique éphémère à Bénin Royal Hôtel par ACMB du 26 au 28 juillet

– Panel 1 à 10 heures à la salle bleue du Palais des Congrès le 26 juillet

– Panel 2 à 12 heures à la salle bleue du Palais des Congrès le 26 juillet

– Masterclass à 15 heures à la salle bleue du Palais des Congrès

– La Nuit de la mode à la Corniche Akpakpa le 27 juillet

– Défilé de mode à Bénin Royal Hôtel par ACMB le 28 juillet

Listes des créateurs

– Marcy’s Fashion

– Achille’s Couture

– Eustache Ahomagnon

– We are everyone atelier

– Perpétue Akouélé

– Bakus Oraya

– Berne Abla

– Wodossi

– Fathnell

– Francel

– Atypic touch

– Jerry Sinclair

– Edi Sessi

– Castermann

