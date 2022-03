L’autorisation des médias en ligne finalisée en mai 2022

La Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (HAAC) a rendu publique, le 19 janvier 2022, la liste des médias en ligne. Il ne s’agit que d’une liste de médias présélectionnés, deux autres étapes restent à franchir pour opérer légalement, selon les explications du conseiller à la HAAC Franck Kpochémé, vendredi 04 mars 2022, à la Rentrée thématique 2022 du quotidien du service public La Nation.

« Il n’y a pas de médias en ligne autorisés au Bénin. Tous les médias en ligne opèrent pratiquement dans l’illégalité », a indiqué Franck Kpochémé, conseiller à la HAAC, vendredi 04 mars 2022. A en croire le conseiller, c’est le Code de l’Information et de la Communication de 2015 qui est le premier texte de loi au Bénin à organiser les médias en ligne. « Donc jusqu’en 2015, il n’y avait pas de dispositions pour organiser ». L’article 252 du Code stipule que : « L’exploitation directe ou indirecte en République du Bénin à titre gratuit ou onéreux d’un site internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public est subordonnée à l’autorisation de la HAAC ». Selon les dispositions du Code, les médias en ligne sont soumis au régime d’autorisation. « Pour organiser cette autorisation, il y a toute une procédure. La HAAC lance un appel, les professionnels achète les cahiers des charges au trésor, dépose le dossier suivant les cahiers des charges à la HAAC dans le délai imparti. La HAAC visite et enfin c’est la signature de la Convention », a expliqué le conseiller le vendredi 04 mars 2022 à la Rentrée thématique 2022 du quotidien du service public La Nation. Le conseiller a précisé que, entre 2015 et 2018, il y a eu un premier appel au niveau de la HAAC mais cet appel n’est pas allé à son terme et a été finalement annulé en 2020. En ce qui concerne la liste des 59 médias en ligne publiés par la HAAC le 19 janvier 2022, Franck Kpochémé a fait savoir qu’« un nouvel appel a été lancé ». « (…) La HAAC a rendu publique la liste des médias en ligne qui ont régulièrement déposé leur dossier et qui ont été sélectionnés. Il reste encore deux autres phases. Les courriers ont été adressés récemment à ces postulants pour nous dire quand est-ce qu’ils seront totalement prêts du point de vue de leur installation physique, pour que la HAAC passe constater l’effectivité des sièges. (…) », a expliqué Franck Kpochémé. Cette étape sera suivie de la signature des Conventions. « La Convention, c’est ce document qui permet à ce média de pouvoir opérer légalement. Donc, il n’y a aucun média en ligne officiel au Bénin », a nuancé le conseiller avant de préciser que tout sera finalisé d’ici mai 2022.

M. M.

4 mars 2022 par ,