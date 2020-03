L’audience s’ouvre à la CRIET lundi

La 3ème session criminelle de l’année judicaire 2019-2020 de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’ouvre le lundi 16 mars prochain. 12 dossiers sont inscrits au rôle de cette session qui va durer 02 semaines.

Selon les informations publiées par le quotidien La Nation, 29 cadres et anciens responsables de l’administration impliqués dans des dossiers de malversation, vont défiler devant le juge de la juridiction spéciale. Ces cadres proviennent de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, de l’ex direction générale de la police nationale, des forces armées béninoises et du Centre national hospitalier Hubert Koutoukou Maga (CHNU) de Cotonou.

Au terme du procès, chacun d’eux sera fixé sur son sort.

F. A. A.

13 mars 2020 par