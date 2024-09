L’artiste Charbel Coffi éveille à travers ses œuvres

Charbel Coffi, artiste béninois et fondateur des Ateliers Coffi fait partie des talents locaux sélectionnés dans le cadre de l’exposition collective ‘’Dig Where You Stand – From Coast to Coast’’ organisée du 27 septembre au 1er décembre 2024. Ses œuvres exposées à la Fondation Zinsou plongent dans une réflexion profonde sur la réconciliation culturelle.

Coffi Toussaint Charbel Houadjeto connu sous le nom de Charbel Coffi est un artiste multidimensionnel. Sa participation à l’exposition collective ‘’Dig Where You Stand – From Coast to Coast’’ fait suite à une reconnaissance de ses œuvres lors d’une exposition en 2023. A la suite de ses créations portant sur la perte d’identité culturelle, Charbel Coffi continue ce dialogue avec une nouvelle série intitulée "Réconciliation culturelle". A travers ses œuvres exposées à la Fondation Zinsou à Ouidah, l’artiste appelle à un retour aux racines, à une réappropriation des valeurs et des traditions. « J’ai nommé cette série réconciliation cultuelle parce qu’on parle de la perte de l’identité. Ce qui cause la perte de l’identité selon moi, c’est les conflits culturels. Aujourd’hui beaucoup de parents interdisent à leurs enfants de ne pas aller au village en famille. Tout cela cause une certaine séparation avec la famille », a expliqué Charbel Coffi. Pour l’artiste, sans une réconciliation, les générations futures risquent de perdre le lien avec leur héritage culturel.

En harmonie avec l’exposition, ‘’ Dig Where You Stand’’, Charbel Coffi tout en invitant à une réflexion personnelle sur la nécessité de renouer avec ses racines, participe à un mouvement plus large de restitution et de réappropriation culturelle. « Le plus important ce n’est pas de venir visiter ou acheter une œuvre pour aller décorer sa maison mais c’est de tenir compte du message et agir dans ce sens-là », a confié l’artiste.

Passionné de l’art depuis sa tendre enfance, Charbel Coffi a su concilier ses aspirations artistiques avec sa carrière dans le secteur de la construction. Engagé dans ce secteur depuis 2003, l’artiste autodidacte a pu perfectionner son art et développé au fil des ans une technique raffinée.

Charbel Coffi s’intéresse à la protection de l’environnement et la valorisation de l’identité culturelle africaine. En 2022, il a fondé ‘’Les Ateliers Coffi’’, une galerie dédiée à l’expression artistique contemporaine africain.

L’art n’est pas qu’une simple expression esthétique pour Charbel Coffi. Avec ses pinceaux, il sensibilise, éveille et suscite des réflexions profondes sur la société et ses enjeux. « Je puisse mon inspiration de tout ce qui m’entoure, de tout ce que je vis comme événement et de toutes les discussions quotidiennes », a indiqué Charbel Coffi. Cette approche lui permet de toucher des sujets variés, tout en restant ancré dans la réalité africaine. Ses nombreux projets en cours lui permettent de continuer à s’affirmer dans l’art contemporain africain.

Akpédjé Ayosso

A propos de l’exposition Dig Where You Stand

Dig Where You Stand – From Coast to Coast est une initiative du curateur Azu Nwagbogu, fondateur et directeur de l’African Artists Foundation. C’est une série d’expositions itinérantes offrant un changement radical dans l’engagement avec le capital dans le monde de l’art et l’économie plus large du continent africain en se concentrant sur des thèmes tels que la décolonisation, la restitution et le rapatriement. Le Bénin accueille la quatrième itération (après le Ghana, le Togo et le Portugal) à la suite du partenariat fructueux avec African Artists Foundation à travers des événements tels que le Lagos Photo Festival 2023 et le Pavillon du Bénin à la Biennale de Venise.

L’exposition réunit plus de 20 artistes dont des talents locaux tels que Charbel Coffi, Roméo Mivekannin et Louis Oke-Agbo. Les œuvres sont exposées jusqu’au 1er décembre dans la galerie ‘’Les Ateliers Coffi’’, ‘’Le Lab à Cotonou’’ et la Fondation Zinsou à Ouidah.

