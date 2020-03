L’archevêque de Parakou invite au respect des mesures

Mgr Pascal N’Koué, archevêque de Parakou s’est prononcé sur la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Il salue les mesures prises par le gouvernement béninois et invite chaque Béninois au respect de ces mesures.

Face à la pandémie du coronavirus, le gouvernement a pris des mesures fortes pour limiter sa propagation au Bénin où 5 cas sont enregistrés. Selon Mgr Pascal N’Koué, archevêque de Parakou, il est important de féliciter le gouvernement, qui a pris des mesures nécessaires. « Il faut prendre les choses de façon positive », a-t-il déclaré.

« Nous avons toujours admiré l’Occident dans sa technologie mais nous voyons qu’il est entrain de subir les affres redoutables de cette maladie », poursuit l’archevêque.

Pour Mgr Pascal N’Koué, le Bénin pour l’instant est encore préservé.

A en croire l’archevêque de Parakou, le Bénin peut s’en sortir « si les mesures sont mises en pratique ».

Il invite les citoyens à l’application des trois mesures importantes que sont : le respect des 1 m de distance, la protection du nez et de la bouche et le lavage régulier des mains. D’autres remèdes souligne-t-il peuvent aussi permettre de booster son organisme. Il cite l’eau au jus de citron, la consommation des dattes, l’ail et la plante Artemisia.

« Quand l’organisme est solide, il y a plus de chance que nous résistions au coronavirus », argumente-t-il. Mgr Pascal N’Koué exhorte aussi à la prière.

A.A.A

25 mars 2020 par