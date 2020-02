L’application ‘’Gestelections’’ pour faciliter la tâche aux partis

Conformément aux dispositions de l’article 177 du code électoral, chaque parti politique doit présenter pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain, 1815 candidats titulaires, et 1815 candidas suppléants, soit un total de 3630 candidatures.

Afin de faciliter la tâche aux partis, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a mis l’application ‘’Gestelections’’ à leur disposition. Ladite application a été présentée aux responsables de partis le 22 février 2020 au siège de l’institution à Cotonou.

Selon Dr Taïrou Djarra, assistant du président de la CENA, il s’agit d’une application intuitive. Même si les responsables de partis politique ne maîtrisent pas l’outil informatique, de part la présentation qui en a été faite, ils vont s’y habituer « assez rapidement », a-t-il indiqué.

« C’est une application web qui fonctionne en réseau et les partis politiques doivent être rassurés à ce niveau », a souligné l’assistant indiquant qu’ils peuvent connecter 10 à15 ordinateurs pour faire le travail.

Selon la vice-présidente de la CENA, Geneviève Boco Nadjo, l’institution chargée de l’organisation des élections en prenant une telle initiative, n’a qu’un seul objectif. « Celui de garantir l’intégrité du processus électoral dont la phase d’enregistrement des candidatures est capitale voire cardinale », a-t-elle précisé.

Le souhait de la CENA, explique la vice-présidente, est de voir dans un souci d’harmonisation des procédures et de transparence, tous les partis politiques engagés dans les élections communales du 17 mai 2020 exploiter l’application afin de permettre à l’institution, un traitement plus efficace des dossiers de candidatures, avec « une meilleure traçabilité ».

Après les explications de la CENA, les représentants des partis politiques ont exprimé leurs appréhensions.

Une autre séance est prévue dans la matinée de lundi afin de permettre aux responsables de partis politiques, de mieux s’approprier l’application Gesélections.

F. A. A.

23 février 2020 par