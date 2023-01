L’appel du ministre de l’intérieur après son vote

Alassane Seidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a adressé un message aux Béninois après avoir accompli son devoir citoyen ce dimanche 8 janvier 2023.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou a voté à Kandi ce dimanche 8 janvier 20234 dans le cadre des élections législatives.

S’exprimant après avoir exprimé son suffrage, le ministre a fait savoir que « es choses se passent très bien selon les règles de l’art ».

Le ministre a invité les populations à voter tout comme lui.

« Je crois que ces élections seront un modèle », a indiqué Alassane Seidou.

« Nous avons beaucoup travaillé en amont, c’est-à-dire la Cena, le Gouvernement, les partis politiques, la société civile. Et sous le leadership du Chef de l’État, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a fait le maximum pour sécuriser le scrutin en relation avec les forces de défense, c’est-à-dire le ministère de la défense aussi. Tout va bien se passer dans le calme et la quiétude jusqu’à la fin », a ajouté Alassane Seidou.

Le ministre a remercié toutes les populations qui nous ont bien suivi pendant la campagne qui a permis de leur expliquer

« ce qu’est le rôle du député, pourquoi il ne faut pas choisir n’importe qui comme député et pourquoi il faut travailler dans notre pays pour que nous ayons de grands partis politiques ».

M. M.

8 janvier 2023 par ,