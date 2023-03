L’appel du ministre Karimou aux enseignants et élèves

Les enseignants en situation de classe, en poste sédentaire, les personnels non enseignant, formateurs et autres personnels des ENI, y compris ceux exerçant dans les écoles privées, les bureaux des régions pédagogiques et à la direction départementale sont invités à s’inscrire sur la plateforme educmaster.bj

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou invite les enseignants en situation de classe, en poste sédentaire, les personnels non enseignant, formateurs et autres personnels des ENI, y compris ceux exerçant dans les écoles privées, les bureaux des régions pédagogiques et à la direction départementale à s’inscrire sur la plateforme emp.educmaster.bj au plus tard le 31 mars 2023.

Les élèves de la maternelle ; du primaire des classes du CI au CM1, de toutes les écoles publiques et privées doivent être inscrits au plus tard le 14 avril 2023.

L’opération s’inscrit dans le cadre du processus de dématérialisation de la gestion de l’Examen du certificat d’études primaires (CEP), session de juin 2023 et la gestion des ressources humaines, a indiqué une note en date du 14 mars 2023 adressée aux directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire et aux directeurs des écoles normales d’instituteurs.

M. M.

Démarche (Pour le personnel) :

(1) aller sur https://emp.educmaster.bj à l’aide d’un navigateur web (Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc.).

(2) se connecter à son compte en cliquant sur l’onglet « Connexion >> (Contacter le DSI au besoin),

(3) aller sur le menu << Personnel » puis cliquer sur l’onglet << Importer mon personnel »

(4) cliquer sur l’onglet < LISEZ-MOI SVP » et suivre les consignes

15 mars 2023 par