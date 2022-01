L’appel du chef d’Etat-major à la population

Face à la menace terroriste au Bénin, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho a lancé un appel à la population ce vendredi 21 janvier 2022 à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l’Etat.

La situation sécuritaire rendue délétère dans certaines contrées du pays par la perpétration d’attaques de nature terroriste, selon le chef d’Etat-major général, interpelle plus que jamais, non seulement le sens du devoir de tous les personnels militaires et paramilitaires, mais aussi le sens citoyen de tous les Béninois. « La tendance croissante de ces attaques ignobles laisse présager que l’année 2022 pourrait être une année tout aussi éprouvante au plan sécuritaire », a-t-il ajouté avant de préciser que la sécurité nationale étant l’affaire de tous, la vigilance doit être accrue à tous les niveaux.

« Les forces de défense et de sécurité sont pour leur part, conscientes de l’enjeu et de la responsabilité qui est désormais la leur, devant le peuple béninois, et devant l’histoire », a poursuivi le chef d’Etat-major général des forces armées béninoises. Pour cela, loin de courber l’échine face à cette hostilité grandissante, elles sont plutôt déterminées et engagées à défendre bec et ongle, le territoire, les institutions, et les populations, a souligné le contre-amiral Aho.

F. A. A.

21 janvier 2022 par ,