Positivement impactés par les nombreuses réalisations du président de la République, Son Excellence Patrice Talon, les semenciers, cotonculteurs et artisans de Bembèrèkè à l’instar de plusieurs autres groupes socioprofessionnels ont lancé un appel à l’actuel locataire de la Marina pour un second mandat à la présidentielle de 2021. Ils l’ont fait savoir ce dimanche 23 août 2020 à la faveur d’une rencontre.

Selon le porte-parole, Hamidou Gbian, président des semenciers, l’appel de Bembèrèkè loin de toute considération politique et partisane est un cri de cœur. Il a rassuré du soutien des semenciers, cotonculteurs et artisans à faire bloc derrière le chef de l’Etat pour sa réélection en 2021. Pour le président des semenciers, il est de leur devoir de ne pas oublier les nombreuses réalisations du gouvernement, et qui ont impacté positivement leurs vies et celle de leurs familles respectives.

Evoquant quelques actions, il a cité entre autres, le recensement général des artisans et la réorganisation du secteur de l’artisanat ; l’accompagnement financier de 150.000 francs CFA au profit de chaque artisan dans le cadre de l’atténuation des effets néfastes de la Covid-19 sur la filière, l’identification des populations grâce au RAVIP (Recensement à vocation d’identification de la population) qui a permis à de nombreux béninois d’avoir leurs actes de naissance ; la disponibilité en quantité suffisante et en qualité des intrants agricoles et des graines aux cotonculteurs, la réorganisation du secteur du coton et le paiement à bonne date des acteurs du coton.

Pour Hamidou Gbian, l’on ne saurait oublier un président qui a réalisé tant d’actions. D’où l’appel de Bembèrèkè qui, souligne-t-il, doit faire écho au sein de l’opinion publique et parvenir au chef de l’Etat qui devra y donner une suite favorable.

F. A. A.

24 août 2020 par