La nouvelle ambassadrice de l’Egypte près le Bénin, Amal Afifi, a été reçue ce mercredi 15 janvier 2020 par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération.

Au cours de cette rencontre, la diplomate égyptienne a présenté à Aurélien Agbénonci, les copies figurées de ses lettres de créance.

Elle est annoncée dans les prochains jours au cabinet du chef de l’Etat Patrice Talon à qui elle présentera ses lettres de créance.

« Je suis ici pour promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Bénin et la République d’Egypte », a déclaré l’ambassadrice.

Le pays souligne-t-elle, a fait des efforts dans les domaines de l’économie et du commerce, et durant son séjour, la nouvelle ambassadrice de l’Egypte près le Bénin a rassuré de son soutien à accompagner lesdits efforts.

« Je suis très impatiente de présenter mes lettres de créance au président de la République Patrice Talon. J’ai noté ses efforts en faveur du développement du Bénin. Je suis ici pour témoigner le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue béninois, Patrice Talon. Je suis très heureuse de ma mission au Bénin et je souhaite le meilleur à ce pays », a-t-elle souligné.

Son Excellence Amal Afifi est titulaire d’une licence et d’un magistère en économie et sciences politiques, respectivement obtenus à l’Université du Caire et à l’Université d’Oxford. Elle a été chef de mission adjoint à l’Ambassade d’Egypte près le Malawi de 2005 à 2008. La diplomate a occupé le même poste à l’Ambassade d’Egypte près la Zambie, de 2010 à 2012 et au Consulat général d’Egypte en Italie, de 2013 à 2017. La nouvelle ambassadrice a été également chef adjoint au département de Protocole en Egypte.

