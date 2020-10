L’ambassadeur du Ghana fait ses adieux à Talon

S.E.M. Léo KABAH, ambassadeur du Ghana près vient de boucler ses trois années de mission au Bénin. Il a été reçu, jeudi 29 octobre 2020, en audience par le président de la République Patrice Talon.

Selon le désormais ex ambassadeur, le Bénin et le Ghana ont de bonnes relations en matière commerciale, dans le domaine de la recherche agronomique, de la santé, de la sécurité publique, de la culture, et autres.

S.E.M. Léo KABAH a confié à l’issue de l’audience, qu’il garde de bons souvenirs de sa mission au Bénin. " Je tiens à rappeler l’importance du soutien que le Président m’a accordé durant mon séjour au Bénin (...). L’autre chose qui m’a marqué durant mon séjour, c’est la visite du Président Patrice Talon au Ghana", a confié S.E.M. Léo KABAH.

A en croire le diplomate, la visite du chef de l’État béninois au Ghana a permis de réactiver la Commission Permanente Mixte de Coopération entre les deux pays.

L’ambassadeur a salué les réformes du gouvernement béninois pour le renforcement de l’économie, des infrastructures, de l’agriculture, de l’éducation, et de la santé. Le Bénin deviendrait, selon lui, un paradis si le cap est maintenu.

M. M.

30 octobre 2020 par