L’ambassadeur de France chez Yayi Ladékan

Le nouvel ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy était jeudi 22 octobre 2020 au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore YAYI LADEKAN. La coopération entre la France et le Bénin dans le domaine de l’enseignement supérieur, c’était le principal sujet au menu des échanges entre les deux personnalités.

Au cours de l’audience, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore YAYI LADÉKAN a rappelé la nécessité de dynamiser la coopération entre le Bénin et la France dans le domaine l’enseignement supérieur.

Après avoir exposé les difficultés auxquelles les nouveaux bacheliers sont confrontés pour leurs inscriptions dans les universités françaises, elle a sollicité l’accompagnement de l’ambassadeur pour la création de conditions pouvant permettre aux nouveaux bacheliers de s’inscrire l’année de leur réussite. M

Eléonore YAYI LADÉKAN n’a pas manqué d’évoquer la question du retour au pays des boursiers béninois après leurs études en France. « Le Chef de l’Etat travaille à créer les conditions adéquates pour le retour facile et aisé des boursiers formés en France », a-elle confié.

D’autres questions non moins importantes et liées entre autres à la création des centres d’excellence, les bourses universitaires, le renforcement des capacités des chercheurs et des plateaux techniques de recherche, la coopération entre les instituts universitaires d’enseignement professionnel du Bénin et ceux de la France ont également été abordées.

Arrivée au Bénin depuis quelques semaines, l’ambassadeur Marc Vizy a déjà rencontré plusieurs personnalités. Avant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il était la semaine écoulée, au cabinet de Dona Jean-Claude HOUSSOU, ministre de l’énergie.

F. A. A.

23 octobre 2020 par