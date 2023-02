L’ambassadeur américain échange avec le président Amouda Issifou

Le président de la Cour constitutionnelle Razaki Amouda Issifou a reçu, mercredi 1er février 2023, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin Brian Shukan.

Audience à la Cour constitutionnelle. L’ambassadeur américain et le président de la Cour constitutionnelle Razaki Amouda Issifou ont échangé sur les opportunités pour approfondir le partenariat entre les Etats-Unis et le Bénin. Selon SEM. Brian Shukan, le partenariat entre les Etats-Unis et le Bénin est basé sur des valeurs communes.

« Nous avons eu de très bons échanges avec le président sur le rôle de la Cour Constitutionnelle. (…) C’est une occasion de mieux apprendre sur la Cour constitutionnelle, sa place dans le système politique béninois », a indiqué le diplomate au terme de son entretien. Il a salué le rôle joué par la Cour constitutionnelle pour le déroulement paisible des élections législatives du 8 janvier 2023. « Vous avez protégé la démocratie et la constitution béninoise », a ajouté l’ambassadeur américain. SEM. Brian Shukan a aussi apprécié les réformes engagées par le gouvernement depuis 2016.

Le Président de la Cour constitutionnelle Razaki Issifou a remercié l’ambassadeur pour le soutien dont bénéficie le Bénin dans plusieurs secteurs.

