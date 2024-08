Edouard Dahome n’est plus membre du gouvernement Talon

Un remaniement passé inaperçu ? Le Secrétaire d’Etat à l’énergie, Edouard Denis Dahome n’est plus membre du gouvernement du président Patrice Talon.

Nommé président de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE) le 18 mars 2024 en Conseil des ministres, le Secrétaire d’Etat à l’énergie, Edouard Denis Dahome n’est plus membre du gouvernement du président Patrice Talon.

Les nouvelles fonctions du désormais ex Secrétaire d’Etat sont incompatibles avec celles de ministre ou membre de gouvernement, selon les lois de la République.

M. Edouard Denis Dahomey avait fait son entrée au gouvernement conformément au Décret N°2023-156 du 17 avril 2023 portant composition du gouvernement. C’est une sorte de remaniement technique qui s’opère avec la nomination du Secrétaire d’Etat à l’énergie à la présidence de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE).

Au nombre des sept membres nommés à l’ARE, figurent Gabriel Nounagnon Degbegni l’ex Coordonnateur National du MCA-Bénin II ; l’ancienne ministre des affaires sociales et de la microfinance Bintou Chabi Adam Taro ; Judith Baï Glidja l’ex Directrice générale de la Poste du Bénin.

L’ARE est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée sous l’autorité du Président de la République du Bénin.

Elle veille, entre autres, au respect des textes législatifs et réglementaires par les différents acteurs publics ou privés intervenant dans le secteur de l’électricité ; à la préservation des intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui concerne le tarif, la fourniture et la qualité de l’énergie électrique ; à la continuité et à la qualité du service public, à l’équilibre financier du secteur de l’électricité, et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; à l’exercice d’une concurrence effective, saine et loyale dans l’intérêt de l’État, des opérateurs et des consommateurs en matière de production, de transport, de distribution et de vente d’énergie électrique.

L’ARE est chargée également de contrôler la régularité du processus d’octroi des titres d’exploitation dans le secteur de l’énergie.

LES 7 MEMBRES NOMMES A L’ARE SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DES MINES

Président : Monsieur Edouard Denis DAHOME

Membres :

Mesdames

Judith Baï GLIDJA

Bintou CHABI ADAM TARO

Messieurs

Armand Raoul DAKEHOUN

Justin AGBIKOSSI

Thierno Kafui Eméric OLORY-TOGBE

Gabriel Nounagnon DEGBEGNI.

