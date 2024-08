L’alerte des centrales syndicales sur le dossier Steve Amoussou

La Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin), la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin (CGTB) et l’Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB)ont réagi suite à l’interpellation et la détention provisoire de Steve Amoussou considéré comme le cyberactiviste ‘’Frère Hounvi’’.

Trois centrales et confédérations syndicales « s’inquiètent et dénoncent avec vigueur la forme et la méthode utilisées dans le cadre de l’interpellation de Monsieur Steve AMOUSSOU ».

Dans la déclaration rendue publique ce 29 août 2024, la CSA-Bénin, la CGTB et l’UNSTB « dénoncent formellement la violation du droit des citoyens à l’information juste et officielle portant sur un fait ayant entrainé l’implication active ou passive d’un Etat voisin ».

Elles fustigent également le « silence coupable du gouvernement sur cette affaire et qui s’analyse comme un mépris vis-à-vis du peuple ».

CSA-Bénin, CGTB et UNSTB « exigent la libération de Monsieur Steve AMOUSSOU au regard des conditions de son arrestation ».

Le procès de Steve Amoussou présenté comme le cyberactiviste ‘’Frère Hounvi’’ s’ouvre le 07 octobre prochain.

Interpellé dans la nuit du lundi 12 août 2024 à Lomé au Togo, Steve Amoussou a été présenté au Procureur avant d’être déposé en prison le 20 août 2024 pour des faits de « harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion ».

‘’Frère Hounvi’’ est connu pour ses chroniques acerbes contre le pouvoir en place. Mais Steve Amoussou ne reconnaît pas être la personne qui se cache derrière ce pseudonyme.

Des acteurs politiques ont alerté sur l’interpellation du sieur Steve Amoussou en le présentant comme étant le chroniqueur fantôme ’’Frère Hounvi’’. Son arrestation est considérée comme un ‘’enlèvement’’ pour certaines personnes.

