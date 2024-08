APPEL CANDIDATURES

Le Programme Cadre des interventions du FIDA en milieu Rural au Bénin (ProCaR) est conçu pour mettre en œuvre le programme pays du FIDA pour le Bénin qui vise à lutter contre la pauvreté. lI s’inscrit dans la perspective de réalisation des objectifs de développement humain durable à long terme en harmonie avec les documents de politique de développement du pays et, al stratégie d’intervention du FIDA dans el secteur rural au Bénin.

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) est la tutelle des projets cofinancés par le

FIDA au Bénin (Agent principal du Projet selon les accords de financement), et li a l’entière responsabilité de l’exécution de ces projets de développement.

