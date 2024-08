Installation des 67 membres de l’Assemblée consultative du CNE

Le Ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irené Koupaki a procédé, mercredi 28 août 2024, à l’installation des 67 membres de l’Assemblée consultative du Conseil National de l’Education (CNE).

Nommés en Conseil des ministres conformément au décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil National de l’Education (CNE), les 67 membres de l’Assemblée consultative du CNE ont été installés dans leur fonction.

La cérémonie d’installation couplée avec la première session de l’Assemblée consultative s’est déroulée, mercredi 28 août 2024 à l’hôtel Golden Tulip Le diplomate à Cotonou.

Au nom du Président de la République Patrice Talon, le Ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irené Koupaki a félicité chacun des 67 membres pour leur nomination.

A l’en croire, c’est une « marque de confiance » qui appelle « engagement et dévouement pour un système éducatif performant et compétitif au plan international ».

Le Conseil National de l’Education (CNE) est composé d’un Collège de 13 membres permanents et d’une Assemblée consultative de 67 membres, selon le Décret N° 2023-411 du 26 juillet 2023.

« L’assemblée consultative a un pouvoir consultatif et se réunit en session unique, une fois par an. Elle a pour attribution d’examiner le programme du CNE, le rapport d’activité du CNE, le rapport annuel du CNE, les comptes et états financiers du CNE. Dans l’exercice de ses attributions, elle peut formuler toutes recommandations utiles à l’amélioration des performances du CNE et du système éducatif national ».

La première session de l’Assemblée consultative s’est déroulée sous le thème « Etat actuel du système éducatif béninois : Bilan et Perspectives ». Les travaux prendront fin vendredi 30 août 2024.

Pour Noël Gbaguidi, Président du CNE, les opinions ; avis et recommandations de l’Assemblée consultative seront « forts utiles au développement du CNE, comme du système éducatif national ».

M. M.

30 août 2024 par ,