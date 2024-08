14 773 candidats ont composé ce samedi

Les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires de l’Etat au profit de la Direction générale du trésor et de la comptabilité ont composé ce samedi 31 août 2024. Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys a procédé au lancement officiel au CEG Ste Rita de Cotonou.

Le concours de recrutement de 150 fonctionnaires de l’Etat au profit de la Direction générale du trésor et de la comptabilité effectif ce samedi 31 août 2024, après report. Les candidats, au nombre de 14 773 au plan national, dont 10 556 garçons et 4 217 filles, ont affronté soit l’épreuve de Mathématique ou l’épreuve de Comptabilité. Parmi eux, on dénombre selon les statistiques, 183 candidats en situation de handicap. Dans le département du Littoral, 6 426 répartis dans 7 centres de composition ont affronté l’une ou l’autre de ces deux épreuves.

Le concours de recrutement de 150 fonctionnaires de l’Etat au profit de la Direction générale du trésor et de la comptabilité a été organisé pour renforcer les effectifs de cette direction en raison des départs massifs annoncés à la retraite.

