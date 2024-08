Alerte à la vigilance dans 5 communes du Bénin

En légère augmentation, les eaux du bassin du Niger pourraient induire une hausse des niveaux d’eau dans plusieurs communes, selon l’alerte de la Cellule interinstitutionnelle de prévision et d’alerte (CIPA) du Bénin.

Une hausse du niveau d’eau est envisagée à Zagnanado, Bonou, et Adjohoun dans la basse vallée de l’Ouémé et à Malanville en raison de la légère augmentation des eaux du bassin du Niger.

Il est relevé un niveau constant de l’eau dans le bassin du Mono, selon la Cellule interinstitutionnelle de prévision et d’alerte (CIPA) du Bénin.

Les populations des communes en alerte sont appelées à la vigilance durant la période du 26 août au 5 septembre 2024.

La CIPA Bénin invite les habitants des communes de Malanville et de Karimama à déménager des zones inondées ou inondables du bassin du Niger. Le niveau d’eau est à 863 Cm sur le fleuve Niger à la hauteur de Malanville, selon le relevé à la date du 26 août.

Le 22 août dernier, la Plateforme communale de Réduction des Risques de Catastrophe et d’Adaptation au Changement Climatique de Malanville a annoncé une alerte orange pour les communes de Malanville et de Karimama. Des prévisions qui pourraient rapidement évoluer, selon la même source.

Les populations de Zagnanado, de Bonou et d’Adjohoun sous risque doivent éviter les activités non sécurisées sur les cours d’eau et s’éloigner des berges.

Le niveau d’eau étant de 206 cm sur le fleuve Mono à hauteur d’Athiémé, les populations avoisinantes peuvent vaquer à leurs occupations sans crainte.

Des mesures de sécurité ont été rappelées aux habitants des communes en alerte. Il s’agit entre autres d’éviter : la montée dans des embarcations sans un minimum de protection (port de gilet de sauvetage) ; la traversée inutile des cours d’eau et plans d’eau ; les transports fluviaux nocturnes avec des barques surchargées ; des baignades dans les cours d’eau et plans d’eau en cette période critique,.

