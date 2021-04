L’adresse du président Talon à ses challengers

Réélu président de la République à l’issue de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, le Chef de l’État Patrice Talon a salué le sens de patriotisme de ses autres adversaires au scrutin.

« Je voudrais aussi dire merci et féliciter les autres concurrents. Je veux citer Alassana Soumanou, Paul Hounkpè, Corentin Kohouè et son colistier Agossa pour leur sens de patriotisme et de démocratie », a indiqué Patrice Talon, candidat élu au poste de président du duo Talon-Talata. Selon le président, les élections ont pu se tenir grâce aux duos de l’opposition qui ont participé au scrutin. « Je veux les saluer pour cela », a précisé le chef de l’État qui a ajouté que « le peuple béninois (...) est fier de ces acteurs politiques notamment de ces candidats ». A l’en croire, tout s’est bien passé en dépit des menaces, des intoxications et des violences qui ont été pendant le processus électoral.

L’élection présidentielle tenue le 11 avril 2021 a enregistré un taux de participation de 50,63%, selon les résultats provisoires proclamés, jeudi 15 avril 2021, par la Cour constitutionnelle.

Le candidat Patrice Talon et sa colistière Chabi Talata ont remporté le scrutin au premier tour. Le duo de la mouvance avait en face le duo Alassane Soumanou-Paul Hounkpè du parti d’opposition Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) et duo Corentin Kohouè-Iréné Agossa des indépendants. Les des duos ont félicité le vainqueur à l’élection présidentielle dès la proclamation des résultats provisoires du scrutin par la Cour Constitutionnelle.

M. M.

17 avril 2021 par