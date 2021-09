L’accès à la CENA subordonné à la vaccination

Plus de réunions ou séances de travail pour le personnel de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) non vacciné contre la Covid-19. La décision a été rendue publique le 3 septembre 2021.

Le personnel non vacciné contre la Covid-19 de la Commission Electorale Autonome (CENA) ne pourra plus participer aux réunions ou séances de l’institution, selon la note de service N°046/Cena/PT/Rap/Sep/Sp signée du président de la CENA Sacca Lafia.

L’accès à la CENA est également interdit aux usagers non vaccinés. « Aucun travailleur ne sera admis dans les locaux de la Céna, à compter du 14 septembre 2021, s’il n’est pas vacciné contre cette maladie », a indiqué la note en date du 3 septembre 2021.

M. M.

3 septembre 2021 par