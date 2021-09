L’abattage des animaux errants reprend à Parakou

Les animaux en divagation dans la commune de Parakou seront systématiquement abattus à compter du 1er septembre 2021. Les autorités municipales ont averti les propriétaires de bêtes dans un communiqué en date du 23 août dernier.

« Il est demandé une ultime fois aux propriétaires de bêtes de prendre des dispositions nécessaires pour les contenir dans des enclos », a rappelé le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, dans un communiqué radio en date du 23 août 2021.

Selon les mises en garde du maire de Parakou aux propriétaires récidivistes, « les bêtes errant dans la ville seront abattues sans sommation préalable » à compter du 1er septembre 2021.

L’opération d’abattage systématique des animaux en divagation a été initiée par l’ex maire Charles Toko pour mettre fin à l’insécurité et à l’insalubrité dans la ville.

Les bêtes causent souvent des accidents ou défèquent un peu partout dans la ville.

A l’issue de l’abattage qui se fait en collaboration avec les services compétents en matière de sécurité sanitaire et alimentaire, la mairie fait le convoyage de la viande vers les centres d’accueil (prison, orphelinat, etc).

M. M.

1er septembre 2021 par ,