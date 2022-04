L’Union Européenne lance un concours de photos au Bénin

La Délégation de l’Union Européenne au Bénin organise le concours de photos sur le thème : "L’héritage culturel du Bénin" dans le cadre de la "Semaine de l’Europe" prévue du 2 au 15 mai 2022.

Le concours est doté de prix destinés aux trois meilleurs. Le premier prix est constitué d’un appareil photo compact (CANON), les 2ème et 3ème prix sont un ORDINATEUR PC UTLRA PORTABLE et une TABLETTE SAMSUNG.

Les prix seront remis aux lauréats à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Europe le 9 mai prochain.

Les douze meilleures photos seront également reprises sur le calendrier 2023 de la Délégation de l’Union Européenne au Bénin.

Les oeuvres seront examinées par un jury composé de membres de la Délégation de l’Union européenne au Bénin et de photographes professionnels, qui évaluera les photos reçues sur la base de leur pertinence par rapport à l’objectif du concours et de leurs qualités esthétiques (composition/éclairage, créativité et originalité) et sélectionnera 3 lauréats.

Les candidatures sont reçues jusqu’au 25 avril 2022 à minuit (heure de Cotonou-UTC+1) à l’adresse : concoursphotoduebenin2022@gmail.com

Le règlement du concours et le formulaire d’inscription sont disponibles au siège de la Délégation de l’UE au Bénin, sur le site internet de la DUE : https://eeas.europa.eu/delegations/benin_fr et sur la page Facebook de la Délégation : https://www.facebook.com/EUbenin/

M. M.

REGLEMENT DU CONCOURS ET FORMULAIRE DE CANDIDATURE

6 avril 2022 par ,