La Commission de l’UEMOA apporte son appui technique à l’accès au logement aux ménages à travers le Projet d’assistance technique du Don IDA sur le Financement du Logement Abordable (PFLA). Pour la mise en œuvre dudit projet, la Commission de l’UEMOA organise un atelier de renforcement des capacités « Universités de l’Habitat 2020 » sur le financement de la construction de logements à l’hôtel Pullman d’Abidjan du 25 au 26 février, autour de trois thématiques.

Selon le communiqué de la Commission de l’UEMOA en date du 19 février 2020, « les taux de croissance de la population de l’espace UEMOA sont parmi les plus élevés au monde, avec comme corollaire, l’accès difficile aux habitations décentes.

Chaque année, environ 800 000 nouveaux logements sont nécessaires. Ce rythme soutenu augmente le risque d’appréciation des prix du foncier et de développement des bidonvilles ».

Le crédit au logement équivaut « à moins de 2 % du PIB dans l’UEMOA contre 15 % au Maroc et 30 % en Afrique du Sud » et en 2013, « il n’y avait que 15 000 prêts hypothécaires émis par les banques par rapport aux besoins annuels estimés de logements de 800 000 ».

Les Etats membres face à la problématique du financement du logement abordable sont soucieux d’augmenter l’offre afin de répondre aux besoins sans cesse croissants. Ces Etats s’interrogent « sur les mécanismes à mettre en œuvre afin de favoriser le développement des marchés du financement du logement abordable ».

C’est dans cette logique que la Commission de l’UEMOA apporte un appui technique par la mise en œuvre du Projet d’assistance technique du Don IDA sur le Financement du Logement Abordable (PFLA). La Commission de l’UEMOA à travers le Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des Transports (DATC), organise un atelier de renforcement des capacités « Universités de l’Habitat 2020 » sur le financement de la construction de logements.

La séance qui aura lieu à Abidjan du 25 au 26 février va réunir une centaine de participants autour de trois thématiques portant sur : les instruments du financement publics et privés ; la capitation de la plus-value foncière et les partenariats publics et privés.

L’atelier est organisé en collaboration avec le Ministère de l’Habitat et du Logement Social, la Banque Mondiale, la Banque Ouest Africaine de Développement, et la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire.

Akpédjé AYOSSO

19 février 2020