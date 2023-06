L’USAID évalue le PSHPA avec les parties prenantes

La salle de conférence de Bénin Royal Hôtel a servi de cadre dans la matinée de ce jeudi 1er juin 2023, à un atelier d’évaluation du projet Private Sector Health Partnership Activity (PSHPA). Financé par l’USAID, le PSHPA vise à accroître l’utilisation des services et des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile à fort impact fournis par le secteur privé dans les 34 zones sanitaires du Bénin.

Juin 2018-juin 2023, déjà 05 ans que le l’USAID en accord avec le gouvernement béninois a lancé le Private Sector Health Partnership Activity (Activité de Partenariat avec le Secteur Sanitaire Privé au Bénin). Au terme des 05 années d’exécution, les différents acteurs du projet se sont réunis à Bénin Royal Hôtel de Cotonou jeudi 1er juin 2023 pour un atelier bilan présidé par Agnès VISSOH, secrétaire générale adjointe du ministère de la santé, représentant le ministre, avec à ses côtés, Carl ANDERSON, représentant résident de l’USAID au Bénin, et Pascal FAFAIT, secrétaire exécutif de la Plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin (PSSP).

Le PSHPA dans sa mise en œuvre selon le secrétaire exécutif de la PSSP, a apporté une réponse au renforcement du système sanitaire pour « un secteur privé fort et bénéfique pour la population ». Les résultats intermédiaires obtenus selon Pascal FAFAIT, ont pris en compte les différents aspects de renforcement du système sanitaire, notamment le secteur privé du Bénin. Tout le travail réalisé durant le projet, a permis d’atteindre « des résultats probants » qui méritent selon lui, d’être salués. Pour le secrétaire exécutif de la PSSP, l’USAID en initiant le PSHPA et en l’orientant vers le secteur privé, a comblé un vide non seulement au niveau du ministère de la santé, mais aussi dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs du secteur privé. Les formations organisées sur toute l’étendue du territoire national ont porté des résultats qui font désormais du secteur privé, un secteur plus performant, et actif pour fournir des services de qualité à la population béninoise, a-t-il précisé.

Le représentant résident de l’USAID au Bénin s’est dit ravi de partager au cours de cet atelier, les progrès humains réalisés dans le cadre du PSHPA avec les différents acteurs du projet. Carl ANDERSON s’est également dit persuadé que le rapport détaillé présenté par l’équipe du projet permettra de prendre conscience des progrès réalisés grâce à l’effort commun de tous, tout au long de la période de mise en œuvre.

A l’instar du PSHPA, la plupart des projets de l’USAID en cours de réalisation au Bénin arriveront à terme en 2023, a informé le représentant résident rassurant de l’engagement de l’agence de développement du gouvernement américain aux côtés du gouvernement béninois notamment à travers son plan stratégique 2022-2027. « Au cours de cette période, l’USAID continuera d’apporter un soutien substantiel au renforcement du système de santé et à l’amélioration de la qualité des services au bénéfice des populations béninoises », a confié Carl ANDERSON.

La secrétaire générale adjointe du ministère de la santé a évoqué pour sa part, les priorités du gouvernement pour le secteur de la santé. Lesquelles priorités s’expliquent par l’adoption de nombreux documents de politique et de stratégie. « La santé de la mère et celle de l’enfant vont de pairs, et paraissent prioritaires dans le contexte socioéconomique du Bénin », a souligné Agnès VISSOH. Elle a salué les efforts du gouvernement américain à travers les interventions du PSHPA qui pour elle, sont bien alignées sur les priorités nationales, arrimées à leur tour, aux Objectifs de développement durable, notamment l’ODD3. Elle a par ailleurs renouvelé ses remerciements au gouvernement américain pour son engagement et son soutien constant aux efforts du gouvernement béninois dans sa vision de doter le Bénin « d’un système sanitaire performant, résilient, et capable d’assurer une meilleure santé à l’ensemble de la population, et capable de renforcer le dialogue et la collaboration entre le secteur public et le secteur privé ».

Quelques résultats du PSHPA

Le PSHPA au terme des 05 années de mise en œuvre a apporté un soutien technique et financier à la révision du Manuel de procédures ; appuyé les différents ordres : CNONMB, CONSF, et l’Association des infirmiers et infirmières diplômés d’Etat (ANBIIDE) ; et un soutien financier à la commission technique d’examen des dossiers d’autorisation.

Grâce à ce projet, 368 des Etablissements sanitaires privés (ESP) ont été formés en PIHI-SRMNI (SONU, SAA, paludisme, planning familial, et vaccination). 1013 prestataires de soins privés ont bénéficié d’une formation sur le site ; et près de 50% (184/394) des Cabinets de soins infirmiers (CSI) formés sur un curriculum de PIHI allégé (paludisme, vaccination, diarrhée, IRA, évaluation état nutritionnel, diarrhée, prévention et contrôle des infections). Plusieurs autres résultats non négligeables ont été réalisés dans le cadre du projet.

F. A. A.

