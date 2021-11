L’UPMB plaide pour la libération des journalistes en prison

Le journaliste Patrice Gbaguidi et le promoteur du journal « Le Soleil Bénin Infos », Hervé Allada ont été déposés en prison pour harcèlement par voie électronique. A travers un communiqué en date du 19 novembre 2021, l’UPMB plaide pour leur libération.

Selon le Bureau Exécutif National de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB), la décision de priver Patrice Gbaguidi et Hervé Alladé de leur liberté illustre éloquemment les graves menaces qui continuent de peser sur la liberté de la presse dans notre pays.

Cette décision, d’une part, remet en cause une fois encore des dispositions du Code de l’Information et de la Communication qui bannit l’application aux professionnels des médias de peines privatives de liberté à l’occasion de l’exercice de leur profession et, d’autre part vient rappeler la nécessité d’intensifier les efforts pour la relecture dans les meilleurs délais du Code du numérique qui fait planer sur la tête des acteurs des médias l’épée de Damocles.

Pour l’UPMB, les conséquences néfastes des dispositions liberticides dudit code sur le travail des médias et l’image de notre pays sont multiples et n’honorent personne. Le Bureau s’engage à mener toutes les démarches et diligences utiles conformément à sa mission de défense de la liberté de presse en vue de la remise en liberté des confrères concernés. L’UPMB invite tous les acteurs et partenaires des médias à rester mobilisés pour la sauvegarde de la liberté de la presse dans notre pays.

Le journaliste Patrice Gbaguidi le promoteur du journal « Le Soleil Bénin Info », Hervé Allade ont été déposés en prison jeudi 18 novembre 2021 suite à une plainte pour « harcèlement par voie électronique » à leur encontre. Cela fait suite à la publication, le 25 août 2021, d’un article intitulé : _« Occupation illégale d’une voie d’accès à Godomey-Togoudo : Marcellin Laourou nargue la république ».

A.A.A

20 novembre 2021 par