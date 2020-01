L’UPAV-2021 invite Talon à un second mandat

A quelques mois de la présidentielle de 2021, des doutes persistent dans les cœurs de nombreux béninois quant à la candidature ou non du président de la République, Son Excellence Patrice Talon pour un second mandat.

Réunis dans la maison du peuple d’Abomey-Calavi ce samedi 25 janvier 2020, les membres du mouvement politique Union du peuple en action vers 2021 (UPAV-2021) ont lancé un vibrant appel au chef de l’Etat. Pour eux, Patrice Talon doit se présenter aux élections de 2021 afin de poursuivre les ‘’gigantesques chantiers’’ entrepris pour le développement du Bénin.

« Nous sommes fiers du président Patrice Talon et lui demandons de s’aviser enfin lors des joutes électorales de 2021 », a déclaré Justin Lissanon, président de l’UPAV-2021 en réponse à la phrase, « J’aviserai » du chef de l’Etat lors d’une sortie médiatique.

Au cours de la rencontre, les participants composés pour la plupart de jeunes militants des partis Union Progressiste (UP) et Bloc Républicain (BR) ont suivi une projection vidéo qui retrace les grands chantiers initiés par le président de la République.

