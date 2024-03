L’UP-R salue la solidarité stratégique entre les partis de la mouvance

Les députés de l’Assemblée nationale ont rejeté, la proposition de révision de la Constitution. À travers un communiqué en date du 2 mars, le parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) salue la solidarité stratégique entre les deux groupes de la majorité parlementaire.

Par 35 contre, 02 abstentions et 71 pour, les députés ont rejeté la proposition de révision de la Constitution. Dans un communiqué en date du 2 mars, le parti de l’Union Progressiste le Renouveau rappelle qu’avec la majorité du peuple, l’extrême majorité des députés ont jugé pertinent et recevable l’initiative du député Assan Seïbou. Le parti salue avec force, la solidarité stratégique entre les deux groupes de la majorité parlementaire et la solidité politique des 47 députés de son groupe parlementaire.

« Chacun savait que le résultat de l’examen à l’Assemblée nationale ne pouvait être différent de celui consacré par le blocage de la minorité circonstantiellement élargie puisque, dès le départ, le parti Les Démocrates a rejeté, a priori, toute discussion en vue d’obtenir un consensus politique sur une proposition dont le seul but est d’améliorer notre système électoral et le rendre plus cohérent avec le régime politique », informe le Secrétaire Général du parti Gérard Gbénonchi.

Avec l’Union Progressiste le Renouveau, affirme-t-il, le peuple en prend acte. Selon le parti de la mouvance, « en ces circonstances où sur une proposition de modification technique de la Constitution, il y a davantage d’approbation que de rejet, la ligne choisie par le peuple sera renforcée, protégée et sauvegardée ».

« Le système partisan ne sera pas désossé et vidé de son contenu », indique l’Union Progressiste le Renouveau. Le parti prendra toutes « ses responsabilités afin que triomphe la politique vertueuse de la protection durable de l’ensemble de la population sur les intérêts immédiats de groupes et de classes ».

A.A.A

2 mars 2024 par