L’UNAMEL-Bénin adopte un budget de 107 millions pour 2025

L’Union Nationale des Médias en Ligne du Bénin (UNAMEL-Bénin) a tenu, samedi 12 avril 2025, sa deuxième Assemblée Générale Ordinaire. C’est en présence des représentants de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), du Ministère du Numérique et de la Digitalisation, de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM).

Nouveau code de déontologie et d’éthique : quelle application pour les médias en ligne ?, c’est le thème qui a conduit les débats lors de la deuxième Assemblée Générale Ordinaire de l’Union Nationale des Médias en Ligne du Bénin (UNAMEL-Bénin) le samedi 12 avril 2025.

A l’ouverture des assises, Barnabas Orou Kouman, le président de l’UNAMEL-Bénin a salué une organisation jeune mais qui avance vite. Moins d’un an après sa création, l’UNAMEL-Bénin regroupe déjà une trentaine de médias. Une dynamique qui témoigne, selon lui, d’un besoin urgent de structuration dans un paysage numérique en pleine mutation.

Il a salué le travail de la Haac qui a procédé à la suspension des organes illégaux ; a des appels à candidatures et à la reconnaissance officielle des médias en ligne. Mais tout n’est pas encore gagné. La délivrance des cartes de presse, par exemple, reste en attente, selon Barnabas Orou Kouman.

Le président a aussi insisté sur un point clé : la formation. Sans maîtrise du code de déontologie, difficile de l’appliquer. Il appelle donc à des ateliers pratiques, à des actions concrètes, pour aider les journalistes à s’approprier les nouvelles règles.

Ulrich Ahotondji, président de l’ODEM, a souligné la nécessité d’adapter les pratiques tout en respectant les principes fondamentaux du journalisme.

Un budget et des actions en faveur des médias en ligne

107 millions de francs CFA. C’est le budget validé par les membres de l’UNAMEL-Bénin pour relever les défis de l’année 2025. Un budget ambitieux, pensé pour structurer, professionnaliser, et faire grandir l’Union. Parmi les actions prévues, il y a l’installation d’un siège officiel à Cotonou, avec du personnel. Le recrutement d’un Secrétaire Exécutif et d’une Secrétaire Comptable est déjà lancé. Les fonds sont disponibles. Et le président a promis une mise en œuvre rapide.

Il est prévu également la création d’un comité d’autorégulation. Ce comité aura pour mission de surveiller le respect du code de déontologie au sein de l’Union. Un organe qui pourra interpeller et recadrer si nécessaire. L’idée : encourager la qualité, pas la sanction.

L’AG s’est conclue dans un esprit d’engagement. Le président Barnabas Orou Kouman a remercié ses pairs pour leur mobilisation. Il a aussi salué l’appui des partenaires institutionnels. L’UNAMEL-Bénin, selon lui, veut être un vrai pont entre les médias en ligne, les institutions, les chercheurs et la société civile.

M. M.

14 avril 2025 par