Le ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Romuald Wadagni, a présidé la session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), tenue le 27 décembre 2019, dans les locaux de l’Agence Principale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire.

Selon un communiqué signé du président en exercice, Romuald Wadagni, au cours de la session les ministres ont pris note du « profond réaménagement des accords de coopération monétaire entre les Etats de l’Union et la France annoncé le 21 décembre 2019 par le président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Alassane Ouattara au nom de ses pairs, et le président de la France, Emmanuel Macron ».

Une réforme qui a pour objectif « de préparer les économies de l’Union à l’avènement de l’Eco, monnaie unique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ».

Le président en exercice du Conseil des ministres de l’UEMOA a rappelé les principaux éléments de la réforme. Il s’agit du changement du nom de la monnaie Franc CFA en Eco, lorsque les pays de l’UEMOA intégreront la nouvelle zone Eco de la CEDEAO ; l’arrêt de la centralisation des réserves de change au Trésor Français, la fermeture du compte d’opérations et le transfert dans les comptes de la BCEAO des ressources disponibles dans le compte. Il est également question du retrait des représentants français des organes de décision et de gestion de l’Union (Conseil d’Administration et Comité de Politique Monétaire de la BCEAO, Commission bancaire) ; du maintien du taux de change fixe par rapport à l’Euro (qui assure la parité actuelle) et la garantie de convertibilité illimitée de la monnaie par la France.

Se félicitant des avancées historiques, les ministres ont adopté « une stratégie de communication en vue de permettre une information complète et appropriée des opérateurs économiques ainsi que des populations de l’Union ».

Plusieurs personnalités ont participé à cette réunion. Il s’agit de Monsieur Abdallah Boureima, président de la Commission de l’UEMOA, Monsieur Tiémoko M. Koné, gouverneur de la BCEAO, Monsieur Christian Adovelande, président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Monsieur Mamadou Ndiaye, président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

