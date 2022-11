L’UDBN obtient son récépissé définitif

Comme annoncé, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) a obtenu dans l’après-midi de ce mercredi 16 novembre 2022, son récépissé définitif. La formation politique présidée par Claudine PRUDENCIO pourra ainsi participer à l’élection législative de 2023.

06 partis politiques à la conquête de l’électorat béninois lors du scrutin législatif du 08 janvier 2023. Il s’agit de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), du Bloc Républicain (BR), du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN), du Mouvement populaire de libération (MPL), et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN). Ces différents partis ont réussi à mettre à jour leurs dossiers de candidatures à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Suivant le calendrier électoral, l’institution en charge de l’organisation des élections au bénin va procéder à leur positionnement vendredi 17 novembre prochain sur le bulletin unique.

Sur les 08 partis ayant déposé leurs dossiers, seuls Les Démocrates et la Nouvelle Force Nationale (NFN) ont été écartés de la course pour janvier 2023 au Bénin. Les premiers pour défaut de quitus fiscal, et la dernière, pour des motifs de doublons ayant conduit la CENA à rejeter sa candidature.

La NFN pour ce qui la concerne a saisi la Cour constitutionnelle qui n’a pas encore rendu sa décision.

F. A. A.

16 novembre 2022 par