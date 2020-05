L’UDBN inaugure son siège de campagne à Porto-Novo

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de l’honorable Claudine Afiavi Prudencio est de plus en plus proche de ses militants dans les différentes communes du Bénin. La formation politique en course pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain a ouvert cette semaine un siège dans la ville capitale Porto-Novo.

Situé au quartier Dowa, non loin du carrefour Agbokannou dans le 5ème arrondissement de Porto-Novo, le siège de l’UDBN constitue le lieu où les grandes décisions sont prises pour mener la campagne électorale dans la ville.

Le siège de l’UDBN à Porto-Novo dispose de plusieurs compartiments dont une salle technique, une salle de compilation et une salle informatique.

Selon le coordonnateur communal du parti UDBN/Porto-Novo Séraphin Kpanou, l’objectif est de montrer aux populations que la formation politique est partout dans l’Ouémé.

14 mai 2020 par