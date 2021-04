L’UDBN boucle la campagne avec Talon à Calavi

Le candidat Patrice Talon a bouclé sa campagne présidentielle ce vendredi 09 avril 2021, dans la commune d’Abomey-Calavi. Le bureau politique du parti UDBN avec à sa tête Claudine Afiavi Prudencio n’a pas manqué ce dernier meeting du duo Talon-Talata.

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau de l’honorable Claudine Prudencio a marqué sa présence à Abomey-Calavi par son impressionnant cortège. La population massivement sortie pour la circonstance a apprécié l’hymne de la campagne électorale. Il a été chanté par la vedette nationale Nikanor sous le leadership de la présidente de l’UDBN.

Reçue par les journalistes après le meeting, l’honorable Claudine Prudencio s’est prononcée sur le discours du président de la République. Selon elle, il s’agit d’un discours de vérité, de développement, de la Renaissance de notre pays. « Nous n’avons pas un autre choix à faire le dimanche prochain que celui du duo Talon-Talata », a-t-elle déclaré.

Claudine Prudencio invite la population de la commune d’Abomey-Calavi à sortir massivement le dimanche 11 avril prochain pour voter le duo Talon-Talata.

Pour l’épanouissent des femmes et les jeunes qui constituent respectivement 52 % de la population et 75 %, elle a appelé ces derniers à porter le choix sur le duo Talon-Talata. « C’est le seul duo qui est composé d’un homme et d’une femme », a-t-elle ajouté.

Après Abomey-Calavi, le cortège de l’UDBN a mis le cap sur Godomey. A l’endroit des militants et sympathisants massivement réunis sur le terrain de Godomey Ayimèvo, Claudine Prudencio a tenu le même discours.

Soutien de taille du candidat Talon et de sa colistière Mariam Talata, l’UDBN a mobilisé la population des différentes communes derrière le duo de la mouvance. Le parti attend désormais un KO avec 98,5% au soir du premier tour du scrutin présidentiel ce dimanche 11 avril 2021.

