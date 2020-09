L’Organisation des Femmes Républicaines portée sur les fonts baptismaux

Après la création en août dernier à Glazoué de l’Observatoire des jeunes du Bloc Républicain (OJBR), le Bloc Républicain (BR) s’est doté ce samedi 12 septembre 2020 d’une grande organisation regroupant les femmes du parti. Il s’agit de l’Organisation des femmes républicaines (OFR) dont le lancement a eu lieu ce jour à l’hôtel Azalaï de Cotonou au cours d’une assemblée générale constitutive présidée par le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire exécutif national du parti.

Conformément aux dispositions des articles 54, 55 et 56 des statuts du Bloc Républicain, l’Organisation de femmes républicaines comme l’organisation des jeunes et celle des organisations socioprofessionnelles et corporatistes, est un instrument important pour le fonctionnement du parti, a rappelé la présidente du Comité d’organisation, Mariama Babamoussa, dans son mot de bienvenue.

Pour le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, présidente du Comité préparatoire de la mise en place de l’OFR, la création de l’Organisation des femmes républicaines est née de la vision clairvoyante que le Bloc Républicain accorde à la gente féminine.

Après un bref rappel du processus de création de l’organisation, la cérémonie de lancement souligne-t-elle, constitue une étape importante. Celle de l’aboutissement d’un processus que le comité qu’elle préside, a conduit avec dextérité et abnégation. « Le chemin a été long, mais parsemé d’embuches, de ronces, et de roses », a confié Adidjatou Mathys fière d’accueillir la naissance de l’OFR.

« Mission accomplie », s’est-elle réjouie s’adressant au secrétaire exécutif national.

Le ministre du travail et de la fonction publique a exprimé ses remerciements à tous les membres du Comité préparatoire, et à toutes les personnes ayant contribué à ce succès.

Selon le secrétaire exécutif national du BR, la création de l’OFR est un grand jour pour le Bloc Républicain. Fier de prendre part aux côtés des femmes républicaines à la cérémonie de lancement, il a précisé que le combat au sein du parti est d’encourager les femmes à « quitter l’arrière-plan politique pour passer au devant de la scène aux côtés des hommes ».

Ce combat selon Abdoulaye Bio Tchané, est tributaire dans une large mesure, de l’engagement et de la détermination des femmes.

L’engagement du BR pour la cause des femmes selon le ministre d’État est total. Raison pour laquelle le parti depuis sa création leur accorde une place de choix ; et l’ORF vient renforcer cet engagement.

Pour le secrétaire exécutif national, il est maintenant du devoir des femmes à travers leur organisation, d’œuvrer pour l’éveil et l’engagement politiques des mères, épouses, sœurs et filles dans toutes les contrées du Bénin.

L’Organisation des femmes républicaines a pour objectifs, d’opérationnaliser les missions et attributions du parti Bloc Républicain au service des femmes membres du parti ; de lutter contre l’exclusion des femmes en politique et dans les instances de prise de décision ; et d’œuvrer à la formation, à la participation citoyenne et politique des femmes.

La cérémonie de lancement a été marquée par la présence de membres du gouvernement, députés, représentants de partis, cadres à divers niveaux, et des militantes venues de tous les départements et toutes les communes du Bénin.

F. A. A.

12 septembre 2020 par