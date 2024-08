L’Opération Cotonou ville propre du 24 Août au 21 Septembre 2024

L’ONG ’’BÉNIN VILLES PROPRES’’ organise en partenariat avec le Gouvernement via le Ministère du Cadre de Vie et des Transports en Charge du Développement Durable (MCVT), de la Mairie de Cotonou et de la Société de Gestion des Déchets Solides (SGDS SA), l’opération dénommée « Cotonou Ville Propre » pour la sensibilisation des treize (13) arrondissements sur les questions de salubrité, de la pollution sonore et de la libération des espaces publics.

« Cotonou Ville Propre » est une initiative qui vise non seulement à promouvoir la propreté et l’embellissement de nos quartiers, à créer un environnement plus sain pour tous, mais également à accompagner le Programme d’Actions du Gouvernement notamment sur le projet d’assainissement et d’aménagement des villes du Grand Nokoué

Cette opération se tiendra du 24 Août au 21 Septembre 2024 dans les différents arrondissements de Cotonou et sera clôturée en Septembre par une remise de prix aux trois (03) arrondissements qui se seront illustrés par des initiatives exemplaires en matière de salubrité, de pollution sonore et de libération des espaces publics. Que vous soyez enfants, jeunes, adultes ou personnes âgées, n’hésitez pas à participer activement au nettoyage de votre arrondissement.

Pour toute information complémentaire et pour vous inscrire, veuillez contacter le 44 49 44 44/53 69 46 46/ 94 65 23 23

Ensemble, Mobilisons-nous pour faire de Cotonou une ville plus propre !

22 août 2024 par