L’Ong-Gameia enseigne les bonnes mėthodes aux apprenants

La fondatrice de l’Ong-Gameia, Crėpine Gandaho Amoussou, ėtait au centre d’ėtudes et de documentation d’Akpakpa à Cotonou, ce samedi 04 janvier 2020 pour enseigner aux ėlèves les bonnes mėthodes d’apprentissage et de maîtrise des cours. Parents et enseignants ont ėtė ėgalement formės pour la même cause. A l’arrivėe, la satisfaction des participants ėtait totale.

Dans la matinėe de ce samedi, plusieurs apprenants de nos ėcoles ėtaient devant Crėpine Gandaho Amoussou, prėsidente de l’Ong-Gameia (Groupe d’actions pour la motivation et l’ėveil intellectuel). Ils ont ėtė entretenus sur le thème : " Prends conscience de ton avenir et travaille avec mėthodes pour rėussir tes ėtudes". La première partie de la communication a amenė les jeunes à prendre conscience de ce qui se passe en eux, des besoins et comment se comporter pour que la satisfaction de ces besoins ne soit pas un handicap pour eux. Après ce travail, la communicatrice leur a fait savoir les ėtapes obligėes de l’apprentissage à l’ėcole et à la maison, afin d’avoir les bonnes mėthodes de travail. Il ėtait surtout question de leur apprendre comment ėtudier chaque matière pour donner le meilleur de soi-même.

A la fin de ces enseignements, Crėpine Gandaho a indiquė que c’est au cours de son Capes en philosophie qu’elle a menė des recherches sur le niveau intellectuel des enfants. " Dans notre mėmoire, nous avons essayė de montrer comment un apprenant pourra ėtudier pour donner le meilleur de lui-même. Notre jury a constatė le travail et nous a recommandė de publier les mėthodes. Nous sommes ici aujourd’hui pour aider les apprenants à s’approprier ces mėthodes pour mieux se retrouver dans leurs ėtudes ...", a dėclarė Crėpine Gandaho Amoussou. " Ces mėthodes aident à ėradiquer le phėnomène de l’ėchec scolaire et de la dėlinquance, parce que, quand l’enfant ėvolue normalement, il espère. Donc, si l’on peut aider nos apprenants à avoir une bonne mėthode d’ėtudes pour montrer qu’ils peuvent tous rėussir, ils s’abonneront plus...", a-t-elle ajoutė.

Les enseignements de la fondatrice de l’Ong-Gameia ont ėtė apprėciės par tous. "J’ai aimė la confėrence. Maintenant, je vais refaire mon emploi de temps pour mettre en application les mėthodes enseignėes...", s’est rėjouie Lalèye Atėnoė, ėlève en classe de 3eme. "Si je pratique ces mėthodes, je vais ėvoluer dans mes ėtudes. J’ai un niveau faible, je pense que, grâce à ces mėthodes, mes parents seront fiers de moi...", a dėclarė Calès Fatondji en classe de quatrième. Pour Salamatou Moustapha, parente d’ėlève, les enseignements de l’Ong-Gameia ėtaient très enrichissants. "J’ai amenė ma fille ici parce que j’ai lu l’annonce sur internet. J’ai vu que cela correspondait à ma fille. C’est pour qu’elle prenne conscience de ce qu’on lui dit à la maison. Ce que madame Crėpine a developpė est très intėressant et très pratique pour les enfants...", s’est-elle exprimėe.

Dans la soirėe, la formation a ėtė organisėe à l’intention des parents d’ėlèves et des enseignants. Pour l’Ong-Gameia, il faut amėliorer le niveau des apprenants dans les ėcoles au Bėnin. Il faut souligner que Crėpine Gandaho Amoussou est professeur certifiė de philosophie, spėcialiste en gestion des ressources humaines, consultante en psycho-pėdagogie.

