L’ONG WOMEN OF AFRICA dote le CEG de Pahou d’équipements solaires

Les élèves et enseignants du CEG de Pahou bénéficient depuis le jeudi 30 janvier dernier, d’une centrale solaire photovoltaïque performante. C’est l’œuvre de l’ONG WOMEN OF AFRICA, une organisation de solidarité internationale présente dans 14 pays dont le Bénin, et présidée par Yvette PONDJA. D’un coût global estimé à plus de 90 millions de francs CFA, l’ouvrage inauguré dispose d’une capacité de 120A/H, et d’une puissance de 60KWH/Jour.

Selon le directeur du CEG de Pahou, Parfait Vignigbé, la centrale inaugurée est équipé de 24 batteries de 1200v installées dans un petit local appelé ‘’Cœur de la centrale’’, de 78 panneaux de 280w posés sur la toiture en ‘’Battre acier 0,50’’ d’un grand bâtiment compartimenté en trois salles, dont l’une destinée à abriter une salle informatique peut contenir jusqu’à 30 ordinateurs.

« Vous avez par cet acte de grande importance démontré que nous pouvons utiliser un don de Dieu qu’est le soleil pour alimenter en énergie de grands centres », a souligné Célestine Adjanohoun, maire de la commune de Ouidah. Elle a ensuite remercié l’ONG pour sa contribution à « la permanence de l’électricité au CEG Pahou », ainsi qu’aux actions du gouvernement béninois dans l’autonomisation énergétique du Bénin.

Au nom de ses camarades, Merveille d’Olivera a remercié WOMEN OF AFRICA pour son engagement, sa performance et son soutien tout au long de la réalisation du projet. Elle a par la suite promis faire un bon usage de l’infrastructure mise à leur disposition.

C’est avec beaucoup de cœur que WOMEN OF AFRICA fait ce qu’elle fait, a souligné les responsables de l’ONG. Elles ont par la suite réitéré l’engagement de l’organisation à aller au toujours au bout de ses projets. Ce qui à les en croire, fait aujourd’hui la fierté et la reconnaissance de WOMEN OF AFRICA partout en Afrique.

Pour cet ouvrage, l’organisation a bénéficié du soutien de la Fondation Watt For Change, de la Fondation Nexans, et du Lycée de Montsoult. .

F. Aubin AHEHEHINNOU

