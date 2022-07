L’ONG Main d’Espoir héberge les enfants de rue à Cotonou

Faire un toit à chaque enfant de rue, c’est l’un des principaux objectifs de l’ONG Main d’Espoir. Fidèle à cet engagement, l’Organisation non gouvernementale a inauguré la Maison de l’Espoir, la première depuis 2014 qu’elle mène ses activités au Bénin. La cérémonie d’inauguration a eu lieu dans l’après-midi de ce dimanche 24 juillet 2022 à Agla-Hlazounto, un quartier situé dans le 12ème arrondissement de Cotonou.





Amener les enfants de rue à développer les valeurs d’entraide, de solidarité, de respect mutuel, la vie en communauté, etc, Main d’Espoir en fait son cheval de bataille. A cet effet, une maison a été inaugurée ce dimanche au profit des enfants de rue qui dorment à la plage de Cotonou. Cette première maison est dotée d’une grande salle à manger, 06 pièces équipées chacune d’une salle de bain, et pouvant accueillir chacune 04 enfants. Plusieurs autres pièces ont été aménagées au profit du personnel de l’ONG. L’objectif visé en inaugurant cette maison selon la présidente, est de rendre les enfants et leurs communautés autonomes, leur offrir un toit, leur donner à manger afin de leur permettre de suivre leurs différentes formations. Les enfants hébergés dans la Maison de l’Espoir selon Gaëlle Hazounmè, bénéficieront également des cours du soir. Ils seront suivis et encadrés par un coach, un éducateur qui les encadre depuis bientôt 04 ans. Une cuisinière est recrutée pour leur préparer à manger.

Afin de garantir la sécurité de tous, un gardien est également recruté pour la surveillance de la maison.



Très ému, Hervé Aguebozo a exprimé ses remerciements à Dieu, et à toute l’équipe de l’ONG Main d’Espoir. Le coach a invité les enfants intégrés dans la maison, à profiter de l’opportunité que leur offre l’organisation afin de construire leur avenir.

A propos de Main d’Espoir

Main d’Espoir a été créée au Bénin depuis 2014. Elle a démarré ses activités avec la célébration de la fête de Noël avec les enfants. Ses actions sur le terrain ont été par la suite étendues à la distribution de kits scolaire dans les écoles.

L’organisation parraine environ 110 enfants. La plupart d’entre eux sont inscrits dans des écoles, des centres de formation à Cotonou, Porto-Novo, et à Abomey-Calavi. Une cantine est ouverte au profit de 40 enfants à Malawi, une localité située dans le département de l’Ouémé après la ville de Porto-Novo.

L’ambition de Main d’Espoir, est de créer une maison pour les enfants, leur permettre de développer les habitudes de la vie en communauté, a expliqué Gaëlle Hazounmè. Après l’inauguration de la première Maison de l’Espoir, l’ONG envisage plusieurs autres actions dans le futur.

Projets d’avenir

Main d’Espoir ambitionne dans l’avenir, disposer d’un domaine, avoir son propre jardin et inscrire plusieurs autres enfants dans les écoles et centres de formation. La création d’un centre de l’artisanat, ainsi que les cours d’alphabétisation au profit des enfants et des mamans sont également prévus.

F. A. A.

Quelques images



















