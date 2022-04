L’OIM appuie la Police béninoise en matériels de patrouille

Un lot de matériels destiné essentiellement au Commissariat de Police de Tchicandou situé à la frontière entre le Bénin et le Nigéria offert par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a été réceptionné, ce jeudi 28 avril 2022, par le ministre béninois de l’intérieur et de la sécurité Alassane Seidou.

Un (01) véhicule de patrouille, treize (13) motos, des appareils photo, des radios VHF et des outils de procédures opérationnelles standardisées sur la gestion des cas Covid-19. C’est le don offert par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) à la Police républicaine. Le lot de matériels a été réceptionné, jeudi 28 avril 2022, au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en présence du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Bénin, de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin et du Chargé de programme Régional de l’OIM.

Le don s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcer la sécurité frontalière et la résilience des communautés frontalières dans le Golfe de Guinée », initié par l’OIM sur financement de la République Fédérale d’Allemagne. Le projet déployé dans 04 pays que sont le Bénin, la Côte-d’Ivoire, le Ghana et le Togo vise à contribuer à l’amélioration de la stabilité régionale dans le Golfe de Guinée en renforçant les capacités de gestion des frontières et la résilience des communautés à certains postes frontaliers des pays bénéficiaires.

Procédant à la réception du don, le ministre béninois de l’intérieur et de la sécurité, Alassane Seidou, a remercié les donateurs et invité les agents bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels qui seront d’une contribution importante dans l’exercice de leur mission de sécurisation de l’espace frontalier.

Le lot de matériels est destiné essentiellement au Commissariat de Police de Tchicandou situé à la frontière entre le Bénin et le Nigéria.

M. M.

28 avril 2022 par ,