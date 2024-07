A l’invitation des autorités mauritaniennes, la Secrétaire générale, Mme Louise Mushikiwabo, a déployé une Mission électorale de la Francophonie (MEF) pour l’élection présidentielle du 29 juin 2024 en Mauritanie.

Sur le terrain en Mauritanie depuis le 24 juin, la MEF s’est entretenue avec les autorités nationales, les responsables des institutions en charge du processus électoral, les acteurs politiques, ainsi qu’avec les organisations de la société civile et les partenaires internationaux présents sur place.

Ces entretiens et les constats faits le jour du scrutin ont permis d’évaluer les conditions de préparation et de déroulement de l’élection présidentielle, dont les résultats provisoires ont été publiés ce 1er juillet 2024.

Dans une déclaration préliminaire présentée et publiée à l’issue du scrutin, et dans l’attente de la finalisation de son rapport, la MEF a livré ses premières conclusions et recommandations visant à contribuer à renforcer la démocratie en Mauritanie.

4 juillet 2024 par ,