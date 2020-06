L’OFFE forme de nouveaux acteurs de l’action sociale

L’Observatoire de la famille, de la femme et de l’enfant (Offe)du Ministère des affaires sociales et de la microfinance organise du 2 au 6 juin 2020, un atelier de présentation et de formation initiale sur le SIDoFFE-NG.

Organisé à l’endroit des chefs des centres de promotion sociale (Cps) et des points focaux statistiques de douze nouvelles communes des départements de l’Ouémé, du Mono et du Plateau, cet atelier entre dans le cadre de la généralisation de la nouvelle base de données du secteur aux 85 Centre de promotion sociale au Bénin.

Les travaux de l’atelier se sont déroulés à l’hôtel No Stress de Grand-Popo grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF.

Juliette MITONHOUN

3 juin 2020