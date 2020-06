L’OFFE envisage un partenariat avec l’Université de Parakou

La deuxième édition des ’’Café Discussion’’ s’est tenue le jeudi 18 juin 2020 sur le campus de l’Université de Parakou.

Cette initiative de l’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (OFFE) s’inscrit dans le cadre de la politique de partenariat en matière de recherche.

Selon le Directeur Général de l’OFFE M. Nassirou Kassoumou Hararou, le concept ’’Café Discussion ’’ a été élaboré par l’Observatoire pour rendre plus dynamique sa dimension scientifique. En d’autres termes, il s’agit d’une plateforme qui réunit autour des résultats d’études réalisées sur les thématiques et préoccupations sociales, les chercheurs du monde universitaire, les cadres techniques de l’OFFE, les représentants déconcentrés de l’administration sociale et autres acteurs de premiers plan.

Ces sessions vont aussi permettre de sensibiliser les acteurs universitaires à accorder une place de choix aux thématiques liées à l’action sociale dans les activités de recherche qu’ils mènent au quotidien, a-t-il indiqué.

Une manière pour eux, de contribuer efficacement à la recherche de solutions durables souhaité par le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique T. Mewanou.

A l’ouverture de la session, le Vice-Recteur de l’Université de Parakou chargé de la coopération M. Anseque Gomez a souligné l’importance que l’Université de Parakou accorde à cette rencontre scientifique. Il a rappelé les diverses actions menées par l’Université en matière de protection sociale et de lutte contre toutes les formes de violence, en particulier le harcèlement.

Au cours de cette deuxième édition des ’’Café Discussion’’, les participants ont mené des débats sur deux rapports d’études réalisées par l’OFFE en 2019.

Le rapport de l’étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire et d’apprentissage et celui de l’enquête sur l’alcoolisme et l’éthylisme en milieu scolaire ont été scrutés. Des pistes de solutions ont été tracées concernant prioritairement la responsabilisation des familles dans l’éducation des enfants, l’application sans complaisance des textes existants tant par les pouvoirs publics que les collectivités locales.

Au cours de la rencontre, un accent a été mis sur le renforcement de la sensibilisation pour une meilleure connaissance des textes et un changement de comportement.

La deuxième édition des ’’ Café Discussion’’ a réuni des cadres de l’OFFE, responsables du Rectorat de l’Université de Parakou, du Département de Sociologie, du Centre des Oeuvres Universitaires, Enseignants Chercheurs, étudiants, responsables et apprenants de l’EFMS, représentants de la Direction départementale en charge des Affaires sociales, responsables des centres intégrés de prise en charge des violences basées sur le genre et chefs des centres de promotion sociale de Parakou.

En attendant la transmission des recommandations aux structures techniques et opérationnelles du ministère des Affaires sociales, les regards sont tournés vers la troisième édition des ’’Café Discussion’’.

