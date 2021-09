L’Institut National de la Femme en phase opérationnelle

Créé en juillet 2021 par le gouvernement béninois, l’Institut national de la femme (INF) sera dirigé par Claudine Afiavi Prudencio. Elle est appelée avec son équipe à mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme à travers cette structure réorganisée.

Pour favoriser la promotion et la protection de la femme, le gouvernement béninois a réorganisé l’Institut national pour la promotion de la femme en Conseil des ministres le 21 juillet 2021. Dans sa nouvelle configuration, l’Institut national de la femme (INF) a pour mission d’œuvrer à la promotion de la femme aux plans politique, économique, social, juridique, culturel et aussi bien dans la sphère publique que privée.

Il sera aussi chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme.

L’Institut disposera d’un service actif d’écoute qui recevra les dénonciations de faits de discrimination ou de violence dont elle est l’objet. L’INF pourra donc ester en justice et se constituer partie civile pour ces faits.

Organisme public doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de prérogatives importantes, l’INF est rattaché à la présidence de la République. En Conseil des ministres, ce 1er septembre 2021, l’ancienne présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), Claudine Afiavi Prudencio, a été nommée à la tête de l’Institut national de la femme. « Je prends conscience de l’immensité de la tâche et je reste convaincue que nous saurons déployer toutes les énergies nécessaires, afin que le chef de l’Etat ne regrette pas le choix porté sur ma modeste personne », a déclaré Mme Prudencio quelques heures après sa nomination.

Elle sera assistée de Me Huguette Bokpè Gnacadja en tant que Secrétaire exécutive. Il est prévu également un Conseil d’Administration où les femmes seront majoritairement représentées.

