L’INStaD lance un recrutement pour constituer une base d’agents

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a ouvert une liste d’inscription pour constituer une base d’agents de collecte et de traitement de données sur le terrain. Le formulaire d’inscription pour la constitution de la base d’agents est à remplir via le lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3N1p3dCeK8uodykHffqlwAylM8vpInKf6rLxg1kvRZzU38g/viewform?sfnsn=wa

Selon l’avis de recrutement, la date limite des inscriptions en ligne est fixée au samedi 20 juillet 2024 à 17 heures précises.

19 juillet 2024 par