L’IFU obligatoire pour toutes les opérations dès le 12 avril

L’Identifiant Fiscal Unique (IFU) est désormais obligatoire pour toutes les opérations dans les Centres des Impôts des Petites Entreprises de Cotonou et d’Abomey-Calavi. C’est ce qui ressort du communiqué de la Directrice Départementale des Impôts de l’Atlantique et du Littoral Zouréhatou Adamou Douakoutche en date du jeudi 08 avril 2021.

Selon la Directrice Départementale des Impôts de l’Atlantique et du Littoral, seul l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) sera utilisé à compter du 12 avril 2021 pour toutes leurs opérations. Le but est de mieux servir les usagers des Centres des Impôts des Petites Entreprises de Cotonou et d’Abomey-Calavi. L’IFU doit être fourni pour les formalités et prestations telles que les paiements aux guichets, demandes de mutation de noms, demandes de documents fiscaux (situation fiscale foncière, quitus fiscal), demandes de dégrèvements, demandes d’échéancier de règlement.

L’obtention de l’IFU se fait en ligne via le lien https://ifu.impots.bj/ifu-request. Les pièces à fournir sont la carte d’identité biométrique mentionnant le Numéro d’Identification Personnelle ou la copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; la copie de l’acte de naissance ; l’attestation de résidence et la photo d’identité récente.

