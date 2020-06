L’Etat offre 30 bourses de Master et de DES

Le gouvernement béninois a décidé ce mercredi 10 juin 2020 en Conseil des ministres d’attribuer pour l’année 2020 des bourses de formation en Master et diplôme d’études spécialisées (DES) en anesthésie-réanimation à de jeunes médecins et infirmiers diplômés d’Etat ou sages-femmes, non agents de l’Etat.

Selon le Conseil des ministres les formations sanitaires du Bénin sont en déficit de personnel spécialisé en anesthésie-réanimation. Il y a non seulement peu de postulants admis et formés dans les écoles mais aussi plusieurs apprenants ne sont pas motivés à choisir cette discipline. A cela s’ajoutent des difficultés pour assurer le financement de la formation.

Pour changer la donne, le gouvernement a décidé d’accorder pour l’année 2020 et à titre incitatif, des bourses d’études à de jeunes médecins et infirmiers diplômés d’Etat ou sages-femmes, non agents de l’Etat, pour suivre une formation spécifique dans cette discipline. Il s’agit de dix bourses pour le programme DES et de vingt bourses pour le programme de Master.

L’anesthésiste-réanimateur est un médecin qui intervient avant, pendant et après toute opération chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale ou locorégionale.

