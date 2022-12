L’Etat annonce la construction de nouvelles infrastructures scolaires

En 2023, le gouvernement béninois va poursuivre la mise en œuvre des projets dans les sous-secteurs des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

L’Assemblée nationale a adopté 1er décembre 2022, la loi de finances pour la gestion 2023. Conformément à son plan d’action, le gouvernement va investir dans les sous-secteurs des enseignements secondaire, technique et la formation professionnelle. La politique de l’État vise « à favoriser la formation et l’éducation, la disponibilité d’un capital humain suffisant, de qualité et compétitif ».

Les priorités pour la gestion 2023 concerneront, entre autres l’encadrement pédagogique des enseignants et des établissements de I’ESG et de I’ETFP ; l’organisation des journées pédagogiques nationales de pré-rentrée scolaire ; l’élaboration de la carte scolaire ; la construction et l’équipement de nouvelles infrastructures scolaires et la formation et l’accompagnement pédagogique des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME).

Il est également prévu la construction/réhabilitation de trente (30) lycées techniques agricoles (UEVP) et l’amélioration des offres de bourses de formation au profit des apprenants. Sans oublier l’extension de l’exonération des frais de contribution scolaire des élèves filles au second cycle de l’enseignement secondaire etc.

Akpédjé Ayosso

7 décembre 2022 par ,